Bolund (MP) bottnar i miljö- och klimatfrågorna

Miljöpartiets språkrör Per Bolund var sist ut att tala på Almedalsveckan. Det är tydligt att han bottnar i miljö- och klimatfrågorna. Miljöpartiet vill investera 100 miljarder per år under det kommande årtiondet i den gröna omställningen. De vill införa ett totalt stopp för trålning i Östersjön och utveckla ett hyggesfritt skogsbruk. Miljöpartiet vill bygga ett nytt grönt folkhem.