”Vi vill också få ett slut på bränderna – extra insatser sker”

Svar till insändaren signerad västmanlänning angående senaste tidens bränder i Köping.

Vi förstår såklart att det skapar oro i samhället och med all rätt när det brinner på så många platser. Vi vill precis som ”Västmanlänningen” få ett slut på detta. Samverkan i ärendet har fungerat väldigt bra så här långt och extra insatser har satts in, både från polis, räddningstjänst och med kommunens resurser. Poliser med hög kompetens inom området finns även på plats. För allmänhetens kännedom rör sig poliser, vaktbolag, räddningstjänst, ungcoacher ute under dygnets alla timmar.