Skandal att låta Köpings äldreboende förfalla

Köpings kommun har under decennier låtit sitt äldreboende förfalla nere på Nygård bara för att hålla köpings Bostadsbolag under armarna. Utemiljön är usel och kriminella huserar fritt så man tvingas i princip att låsa in dom boende för att skydda dem mot stölder och rån. Lägenheter från sjuttiotalet har usel ventilation, minst trettio grader varmt inomhus på sommaren.

Lägenheterna saknar det mesta av vad man kräver i dag. En del av personalen är lågutbildade timanställda som har svårt att tala o förstå svenska. Fullt med asbestklädda rör i taken. Råttor stora som katter springer i garage o soprum.

Det är beklämmande att brukare och anställda ska behöva vara i sådan miljö. Det här är Andreas Trygg o Elizabeth Salomonsson skyldig att svara på för ni har styrt Köping under den här tiden.