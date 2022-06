Alkohol hör visst hemma i sporthallar

Sämjan inom P7 visar sig inte finnas trots allt. Först godkänns utskänkningstillstånd till Arboga Hockey, sen går Hans Ivarsson (C) i taket för att det kommer serveras alkohol för sponsorer och medlemmar i en avskild del av hallen där det inte kommer komma in några under 18 år. ”Alkohol hör inte hemma i en sporthall”, säger Hans.

Jag kan förstå att Hans tycker det för har man aldrig varit utanför Arbogas stadsgränser och besökt arrangemang inom både sport och andra aktiviteter så vet man inte hur det ser ut på dessa tillställningar.

Hans fortsätter med att ”i mitt jobb kommer i kontakt med utsatta barn” och att han inte ser någon situation då alkohol kan vara motiverat i sporthallar, återigen, barn kommer inte in där det ska tas en bira. Även Anders Brage håller med Hans för Anders vet nämligen hur det går till på dessa evenemang.