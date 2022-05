Cykelklubben sköter de gamla motionsspåren

Vi har beställt en spårcentral med tydliga informationsskyltar till platsen. Dessa har tyvärr ännu inte har levererats, vilket ytterligare har gjort att informationen har dragit ut på tiden.

När det gäller spåren som går på Sveaskogs mark är det allmänna motionsspår. Arboga kommun har inte tecknat något avtal med dem eller någon annan markägare i området.

Gällande den delen av skogen som ligger på Arboga kommuns mark har ett avtal skrivits mellan Arboga kommun och Arboga cykelklubb. Avtalet innebär att området är öppet för alla men att Arboga cykelklubb har möjlighet att vidta vissa åtgärder i området.

Cykelklubben utför på ideell basis skötsel som är kopplat till föreningens verksamhet. Det innebär till exempel att föreningen har rätt att märka upp leder, dra nya leder och bygga banor med olika övningsmoment i området. Arboga kommun ansvarar endast för större röjningsarbeten.

I samband med att spårcentralen kommer på plats hoppas vi att informationen ska bli tydligare för besökarna. En karta kommer även att visa var kommunens mark upphör och Sveaskogs mark tar vid.

Vi hoppas nu att området kan bli en plats som får nytt liv med en engagerad förening som vill skapa ett nytt aktivitetsutbud.

Den mountainbikebana som finns i Medåker är inte kommunal utan sköts av Medåkers IF. Kommunfullmäktige har under våren behandlat ärendet om möjligheten att anlägga en mtb-bana i Södra skogen. Hur det skulle kunna genomföras utreds just nu av våra tjänstepersoner.

Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig.

Måns von Stedingk

föreningskonsult