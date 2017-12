Trafikolycka på E18 – stopp i trafiken under räddningsarbetet

Där hade det inträffat en singelolycka.

- Det var en bil som hade fått punktering och kört in i ett räcke. Den stod och lite tokigt till. Under 10-20 minuter minuter var det stopp i trafiken och vi hjälpte till med trafikdirigering, säger Per Larsen, som är inre befäl vid Räddsam Mälardalen.

Föraren, en 86-årig kvinna, klarade sig helt utan personskador. Dock fick trafiken stängas av helt i västlig riktning. Bilen kommer att bärgas från platsen och framåt 18-tiden beräknas samtliga körfält åter vara öppna i båda riktningar. Inget brott misstänks i samband med olyckan.

Trafiken flyter normalt igen förbi olyckplatsen.