Polisen tvingas köra häktade i stället för att jaga kriminella – "quick fix" hade kunnat öppna häktet igen

Det var torsdagskvällen 8 oktober 2015 som en hälerimisstänkt 31-årig man lyckades starta en brand i den cell han satt inlåst i.

När 31-årigen lyckades få eld i sin cell startade först inte brandlarmet. Det gick igång först när häktesvakterna öppnade celldörren och röken från branden spred sig ut i korridoren.

Den 31-årige mannen skadades av den giftiga röken och fördes till sjukhus i ambulans.

Ingen annan av de övriga intagna eller någon ur personalen skadades.

Branden blev starten på vad som blivit åratal av stora problem för polisen,de häktade, deras försvarare samt även för Kriminalvården.

Det var det kraftigt försenade brandlarmet vid branden i häktescellen som gjorde att Kriminalvården beslutade att stänga häktet.

Vid ett besökt på häktet i Västerås 20 oktober 2015 konstaterade Kriminalvårdens brandingenjör i en rapport daterad samma dag:

"att häktet Västerås inte uppfyller kravet om skäligt brandskydd enligt Lagen om skydd mot olyckor".

Vidare skriver brandingenjören:

"Bedömningen görs utifrån att det inte finns något fungerande brand- och utrymningslarm i kombination med riskkällan direktverkande el-element."

Men det var inget fel på själva larmet. Det visar de försök som polisen lät göra i arrestlokalen. Det var SP Fire Research som genomförde försöken tillsammans med Mälardalens högskola.

Försöken kom fram till vad som behövde göras för att kunna öppna arrest- och häkteslokalerna igen var att:

"1. Ventilationsdonet åtgärdas så att luftströmmen inte stör detektorn.

2. Samtliga detektorer bör funktionsprovas."

Arrestföreståndare vid tiden för branden var kommissarie Lars Jansson vid polisen i Västerås, han säger:

– Vi har samma brandlarm i våra celler som Kriminalvården har i sina. Det var inte fel på själva brandlarmet utan problematiken ligger i att det finns en ventilation med till- och frånluft i cellerna som ligger under brandlarmets givare som sitter bakom ett galler i taket så att det inte kan skadas. Det kommer in frisk luft och sugs ut luft och det fyller cellen och då blir det som en luftkudde som lägger sig som ett lock i höjd med till- och frånluft 1-2 meter under givaren i taket. Det är så bra ventilation i cellen vilket gör att att värme och luft sugs ut och aldrig når taket där detektorn sitter.

Hur löste ni det?

– I våra celler så installerade man en kåpa för tilluften som gjorde att luften går ner mot golvet och sedan upp i taket innan den sugs ut. Vi har testat detta tillsammans med SP Fire Research och räddningstjänsten så att det fungerar och det gör det.

Det tog fem dygn för polisen att få kåpor tillverkade och installerade i de 17 cellerna i arresten. Under tiden fick man transportera de personer omhändertogs för fylleri, greps och som anhölls av åklagare till polisstationer i närheten och deras arrestceller.

– Vi körde frihetsberövade till bland Köping, Enköping, Eskilstuna och Uppsala.

– Så snart vi förstod vad som behövde göras var kravet att de som skulle ordna det skulle jobba snabbt, dygnet runt om det så krävdes. Behovet var så stort att vi måst lösa det och det gjorde vi, säger Lars Jansson.

Hur ser du på att häktet inte valde samma lösning som ni?

– Vår uppfattning är att hade man gjort den här lösningen på häktet så hade verksamheten kunnat fortsätta. Jag vet att man har synpunkter på andra delar men det har varit en verksamhet som har fungerat över tid och som hade kunnat fortsätta att fungera. Sedan vet vi alla att häktet här är relativt gammalt och det behöver göras åtgärder. Men man hade kunnat fortsätta driften precis som vi kunde göra när vi justerat luftströmmen.

Kommissarie Lars Jansson är mycket bekymrad över den situation polisen hamnat i och tvingats leva med i snart två och ett halvt år.

– Det har fått oerhörda konsekvenser för polisen i Västmanland. Den yttre verksamheten drabbas av att vi tvingas göra många transporter när någon blivit häktad och ska köras till ett häkte i en annan stad. Under hösten så har det varit en väldigt hög beläggning på häktena i Sverige vilket har medfört att vi till exempel fått häktesplaceringar i Karlstad. Vid ett tillfälle såg det ut som att vi skulle behöva transportera en häktad till Härnösand dit det är 40 mil enkel resa, men det lyckades vi lösa tillsammans med Kriminalvården, den häktade kunde köras de tio milen till Örebro istället.

Han berättar vidare:

– Ett annat exempel är att vi en fredag hade åtta stycken häktningar, samtliga åtta blev häktade. En person som inte fick restriktioner kunde placeras på Salberga vilket inte var så komplicerat. Men övriga sju fick häktesplacering i Karlstad. Det betydde att det gick åt 14 polisanställda, de flesta var poliser men även någon enstaka civilanställd, för transport från Västerås till Karlstad. Ett helt arbetspass gick åt för de här 16 polisanställda som annars hade kunnat göra polisarbete.

Vad hade ni kunnat göra istället för att transportera häktade?

– Vi hade kunnat vara synliga ute på exempelvis Bäckby och vi hade kunnat jaga narkotikalangare. Vi har rätt så bra koll på vilka som begår personrån och på vilka platser det sker, där hade vi givetvis hellre lagt vår tid och resurs. I stället sitter vi i bil och transporterar frihetsberövade.

Förutom att utryckningspoliser tvingas transportera häktade runt hela Mellansverige så måste utredare, både poliser och civilanställda åka långa sträckor för att förhöra de misstänkta personer som sitter häktade. Det krävs oftast att två personer åker för varje förhör.

Lars Jansson igen:

– Ibland får vi dem placerade i Uppsala eller Örebro, det är mindre dåligt, men vi tvingas fortfarande åka minst en timme enkel resa. Sitter någon frihetsberövad så måste vi hjälpa dem med praktiska saker, det är mycket svårare att lösa för oss nu. De frihetsberövade lider också i det här. Har vi en kompletterande fråga kunde man tidigare gå upp till häktet lite snabbt och lösa den så länge de sitter här i huset. Vi har långa häktestider i Sverige med restriktioner då de frihetsberövade inte får träffa någon. Då är det oftast polisen som löser en viss del av de häktades sociala behov. Man kunde tidigare ta ut någon bara för att prata lite. Mycket av vår utredningsverksamhet bygger på att förhörsledaren etablerar en god kontakt med förhörspersonen. Nu har vi inte möjlighet att göra det och betydelsen av att vi missar det ska inte underskattats.

►Nästa del i Häkteshaveriet:

Tidigare anställd: ”Vi hade en verksamhet som fungerade – man hade inte behövt stänga”

(publiceras 20/3)