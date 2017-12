Var tidigare jourplacerad hos familjen – bröt sig in med rånarluva och vapen

Under natten till den 4 juli 2016 skedde ett rån i en bostad på en ort i Västmanland. En man som var ensam hemma vaknade av att tre personer med rånarluvor stod i sovrummet. De hotade honom med knivar och slog honom med en pistol i huvudet. På tisdagen dömdes en av de skyldiga: En 16-åring som är bekant med familjen som bodde i huset. Identiteten på de två andra har inte fastställts.

Läs också: TV: Stefan Löfven i sitt jultal: ”Grovt kriminella ska bort från våra gator och torg”

Kände igen rösten på en av rånarna

De tre rånarna tvingade mannen i huset att låsa upp ytterdörren och lämna över nycklar till hans föräldrars rum och till ett skåp. Rånarna tycktes veta på förhand var värdegodset fanns. Under någon minut blev mannen inlåst i ett skafferi, senare stängdes han in i ett förråd under trappan medan rånarna bar ut saker. Han hörde rånarna tala med varandra och kände igen rösten på en av dem: Det var samma kille som hade varit jourhemsplacerad hos familjen under våren och sommaren. Ungdomen hade inte fått stanna kvar eftersom det uppstod problem med bland annat droger.

Sex timmar efter inbrottet kunde den utpekade gärningsmannen gripas. Han nekade till rånet. Däremot har han under utredningens gång erkänt att han vid ett annat tillfälle var arg och slog sönder saker i familjehemmet efter att han inte längre fick bo kvar där. Han har också uttalat hot till en kvinna i familjen i syfte att få henne att dra tillbaka polisanmälan.

Skrev sms till bekanta och frågade om de kunde förvara saker

Trots att 16-åringen har nekat till rånet döms han av Västmanlands tingsrätt, eftersom bevisningen är så stark. I hans mobil fanns flera sms-konversationer: Bland annat hade han kontaktat personer och sagt att han hade grejer som han behövde förvara någonstans. Till en person skrev han att han hade "2 tv varje en av dom kostar 36 lax". Efter att han greps av polisen skrev han också till sin bror och bad honom att ljuga för polisen om var han hade befunnit sig under natten.

Hans telefon kopplade också upp till en mast, vilket visade att han befann sig nära den aktuella brottsplatsen under natten.

Läs också: Nu är det högsäsong för bostadsinbrott – så håller du tjuven borta

Ska betala omkring 50 000 kronor i skadestånd till familjen

16-åringen döms för grovt rån, övergrepp i rättssak och skadegörelse. Om den skyldige hade varit myndig hade straffvärdet varit fem års fängelse. I stället döms han till åtta månaders sluten ungdomsvård. Han ska också betala drygt 40 000 kronor i skadestånd till mannen som hotades med pistol, plus ränta, och ytterligare drygt 9 000 kronor i skadestånd till föräldrarna i familjen.

Läs också [+]: I 15 månader har Mohammad Rajabi suttit inburad – så är mördarens liv bakom galler