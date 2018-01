Granne upptäckte misstänkt tjuv i Karmansbo

Polisen har under onsdagen fått in två anmälningar om misstänkta inbrott i Skinnskattebergs kommun. I ena fallet var det en granne som ringde, efter att ha sett en okänd man i ett hus. Grannen konfronterade den misstänkte tjuven – som då försvann från platsen. "Vi befarar att det kommer fler anmälningar under kvällen", säger polisen.