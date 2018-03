P4 Västmanland publicerade satir om kvinna som legat med flest i länet: ”Hoppas ingen tagit illa vid sig”

Inslaget där man listar kvinnor under 40 som har legat med flest i Västmanland ligger på P4 Västmanlands sajt och ser ut som vilket nyhetsinslag som helst. Vid publicering hade P4 Västmanland skrivit i en bildtext att det rörde sig om ett skämt.

I ingressen till inslaget skriver P4 Västmanland så här:

"Tack vare det stora allmänintresset publicerar P4 Västmanland toppen av listan över de kvinnor under 40 som legat med flest personer under 2016."

Här hittar du inslaget hos P4 Västmanland: Hon är kvinnan under 40 som legat med flest i Västmanland

I inslaget får vi höra listettan, Sandra Nilsson, med förvrängd röst, förklara hur det kan komma sig att hon landat så högt upp på listan.

Men det framgick inte hos alla att det var just satir det rörde sig om. Bland annat skrev TT en artikel där de förklarade och förtydligade att artikeln inte var på allvar under tisdagseftermiddagen.

Efter några timmar förtydligade även P4 Västmanland själva inslagets syfte med texten ”OBS! Detta är ett satirinslag”. Men informationen syns först när man väljer alternativet "visa mer" inne i artikeln. På startsidan ser inslaget fortfarande ut som vilket nyhetsinslag som helst.

Kent Nilsson är kanalchef och ansvarig utgivare på P4 Västmanland. Han har inte tagit del av processen bakom inslaget. Men han tycker själv att det var ganska roligt.

Den här typen av satir är inte ett vanligt förekommande fenomen hos den lokala radiokanalen, förklarar han.

– Satir gör vi inte så ofta men det händer ju såklart att vi skojar till det. Vi sänder hela dagarna och ibland måste vi försöka få folk att dra lite på läppen, säger Kent Nilsson.

Kent Nilsson beskriver att satirinslaget är ett sätt att belysa det han beskriver som en inflation av listor som publiceras av andra medier. Han menar att han ser en trend där medier publicerar listor bakom plustjänster.

– Kan man göra listor på allt? Det är den här trenden vi har sett som ligger bakom vårt inslag. Det är ett försök till ett skämt för att uppmärksamma denna inflation och möjligen skapa viss igenkänning hos lyssnaren. De som förstår, förstår.

Att använda det aktuella exemplet för att föra fram den här mediekritiken fanns det ingen särskild tanke med, menar Kent Nilsson.

– Jag vet inte varför vi använder just kvinnor under 40 och hur många de har legat med. Tror inte att det finns någon tanke bakom just det beslutet. Det finns i alla fall inget ont uppsåt. Jag hoppas att ingen har tagit illa vid sig, säger Kent Nilsson.