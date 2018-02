Nu väntas influensasäsongen nå sin topp

I Västmanland anmäldes 14,4 influensafall per fall per hundratusen invånare i förra veckan. Totalt under denna influensasäsong har Folkhälsomyndigheten tagit emot rapporter från sjukhusen om 7.730 fall av influensan i landet. Förra säsongen rapporterades över 13.000 fall totalt.

I Västmanland har vi hittills klarat oss hyfsat bra med 195 laboratorieverifierade fall under säsongen vilket motsvarar 72 fall per hundratusen invånare. Värre har det varit för Värmlänningarna som har haft 169 fall per hundratusen invånare.

Säsongens värsta topp väntas nu vara nära, men det är svårt att i förväg säga när det vänder. Att sportloven närmar sig kan bidra till mindre smittspridning då många är lediga.