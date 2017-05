Nu kommer högsommarvärmen – över 25 grader i helgen

– I början på veckan är det inte något roligt väder om man jämför med det som kommer senare i veckan, säger Kristoffer Molarin meteorolog på Foreca.Måndag-tisdag kommer det vara tidvis molnigt med 12-15 grader som mest. Och under natten mot onsdag drar ett regnområde in från väster och temperaturen kommer att sjunka med ett par grader

– Men under torsdagen slår vädret om och varmare luft drar in söderifrån. Till en början kommer det att vara molnigt, men under torsdagskvällen kommer det att spricka upp och det kan bli runt 20 grader.

Högtrycket förstärks under fredagen och ännu varmare luft letar sig in.

I helgen kan det bli högsommarvärme med goda solchanser och temperaturer över 25 grader.

– Under nästa vecka ser det ut som värmen och solen kommer att fortsätta med temperaturer över 20 grader i stort sett hela veckan.