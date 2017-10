"#Metoo"-rörelsen sprider sig – miljoner markerar mot sexuella trakasserier och övergrepp

Läs mer: Näringslivschefen om varför hon tycker att #metoo behövs och själv skrev (Plus)

Rörelsen startade i samband med skandalerna kring Hollywoodproducenten Harvey Weinstein, som nu utreds för en rad misstänkta våldtäkter, övergrepp och trakasserier.

Detta inspirerade skådespelaren Alyssa Milano att gå ut med en uppmaning till alla kvinnor att markera med hashtaggen "#metoo" för att markera att även de hade blivit utsatta. Hon uppmanade också alla kvinnor att kopiera följande text på engelska:

"If all women who have been sexually harassed or assaulted wrote "Me too" as a status, we might give people a sense of the magnitude of the problem. Please copy/paste. #metoo"

Men det stannade inte i USA. På tisdagen tog rörelsen fart ordentligt i Sverige. Bara i Västmanland har nu tusentals gjort markeringen och en del berättar också vad de har blivit utsatta för.

