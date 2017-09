Medan du sov: Så var natten – så går det i kyrkovalet

Lokalt:

Signalfel orsakar förseningar i tågtrafiken

För Plus-kunder:

► Barn och ungdomar i fokus när nya Södrastugan invigdes på lördagen

► Skippa dieterna och bli näringsjägare: "Det är fullt möjligt att äta sig frisk"

► Hjälten: 12-åriga flickor från Köping rymde till Stockholm – kom till rätta tack vare Yasser, 28

Väder:

Troligen solen på flera håll under morgonen, sedan halvklart eller mulet under dagen. Under kvällen väntas regn norrifrån. Dagstemperatur 13–15 grader. Svaga vindar.

Se pollenrapporten här

Karta: Så är läget på vägarna

Sverige:

Just nu pågår rösträkningen för kyrkovalet. Följ sammanräkningen här.

Sport:

Köpings Stars stod upp bra mot toppkonkurrenten i genrepet: "Steg framåt"

Tipsa oss:

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72021, inled meddelandet med "BBLAT" eller mejla [email protected]

Följ oss på sociala medier:

Facebook: Bärgslagsbladet Arboga Tidning