Unika bilder, heta intervjuer och exklusiv nostalgifrossa – ladda upp med oss inför världspremiären

Från våra arkiv har vi plockat fram över 100 hittills opublicerade bilder från dagen då världens längsta smörgåstårta hamnade i Guinness rekordbok. Vi har kommit över en bandad intervju med huvudpersonen Hasse P (i filmen spelad av Mikael Persbrandt). Och vi har givetvis träffat Köpingsbor som var med under rekorddagen och natten då tårtan skapades. Det och mycket annat kommer du att kunna ta del av på vår sajt och i vår app. Under dagen för själva filmpremiären är vi givetvis på plats och sänder live, intervjuar skådespelare och spanar in folkfesten.

För Plus-kunder och prenumeranter: Tidsmaskin: Återupplev smörgåstårtan, Hasse P:s helikopterlandning och folkfesten längs Stora gatan

Cecilia Rindbäck Vangbo, nyhetschef

TV: Köping reagerar på att Mikael Persbrandt blir Tårtgeneralen

