Tredje vattenläcka på Stigarna – vattnet stängs av igen

Under torsdagen upptäcktes en tredje vattenläcka, den här gången på Minkstigen.

Köpings kommun skriver på sin hemsida att vattnet kommer att stängas av under lagningsarbetet. Men kommunen kan ännu inte meddela när det kommer att ske och hur många boende som kommer att drabbas.

Under onsdagen upptäcktes två läckor på Hisingsgatan. Den första läckan kunde lagas under onsdagskvällen. De andra kommer att lagas under torsdagen. Tills dess att läckorna är lagade påverkas trycket och vattnet kommer att stängas av någon gång under torsdagen. Det finns ännu ingen uppgift om när.

Vattenläckan påverkar vattentrycket i ledningarna på Stigarna. En annan faktor som gör hela vattenledningssystemet extra känsligt för närvarande är att VA-avdelningen stängt av den stora vattenledningen längs Ringvägen för renovering.

Vattnet kan även komma att missfärgas i kranen hos de som bor i området runt läckan. Det ska försvinna om man spolar vattnet ett tag.