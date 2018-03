Till minne: Lisa Wallinder

En marskväll ringde telefonen. "Lisa Wallinder är död!" Senare, efter en stunds fundering tänkte jag på allt hon betytt för mej och främst mina yngre syskon, där på slutet av 60-talet.

Då befann vi oss i Barndomslandet Östuna. Vi hälsade titt som tätt på tant Lisa. Vandrade upp vid torken, förbi den röda stugan som kallades Nordstjärnan, kröp under taggtråden och vandrade över skogsbacken, nogsamt vakande så inga kor kom skumpande. Väl ute Åsta gata såg vi hennes hus uppe på krönet. Vi var framme! Tant Lisas kök var hemtrevligt, fast på ett annorlunda sätt än vårat, för det här köket var som ett riktigt ...kök-kök.

Här satt vi vid det stadiga köksbordet med vaxduk och serverades hemkokt vinbärssaft, skorpor och ibland om det var förmiddagskaffe och trångt runt bordet även tjocka skivor av varm vetelängd. Några vuxna drack kokkaffe på fat, vi systrar fnissade. Alla bondkökets dofter andades trygghet och värme, även den svagt syrliga doften av ko. Ja vad annat kunde det vara i ett kök med tillhörande ladugård? Och så tant Lisas lugna röst "Ni äter väl ordentligt nu, flickor?"

Vi klappade katten som boade i smatten under arbetsbänken och traskade sedan med till ladugården. Där smög vi bland korna och klappade kalvarna, vi hoppade i höet och slog sönder knäna när vi halkade på det stundtals hala cementgolvet. Då fanns alltid tant Lisa där, tog en i handen och gick in i mjölkrummet där den enorma rostfria cisternen surrade. Hon spolade av knän, smorde på Helosansalva och satte på plåster. Avslutade med en vänlig klapp på tårstrimmig kind." Sådär, känns det bättre nu?" Sedan hällde hon upp lite mjölk i en ansjovisburk av plåt. Den fick vi bära in på höskullen för där fanns allt som oftast en katt med ungar. Åhhh om vi ändå hade fått en katt!

Vi gick Åsta gata tillbaka hem igen, mellan oss bar vi mjölkkrukan med färsk mjölk. Stunderna hos tant Lisa var magiska, oavsett om vi satt i köket, i salen där julkaffet serverades eller var i ladugården.

Jag känner en stor tacksamhet att få ha varit en del av hennes värld som kryddades av så mycket värme, vänlighet och framförallt tid, när jag var barn.

Åsa Lindh

Familjen Jansson Östuna