Nu är det bara ett par dagar kvar på december och hög tid att skicka in din bästa bild från årets sista månad till bblat.se. Än har vi inte fått in någon tomtebild.

Du går in på bblat.se och klickar på fliken "Mer", som finns direkt under sajthuvudet. Skrolla dig ned till rubriken "Mer" och där hittar du en länk till "Tävla i månadens bild". På den sidan finns all information om tävlingen och hur du gör för att ladda upp.

Du når rätt sida genom att klicka HÄR

Välkommen att delta!