”Kolsvavargen” är inte en av de skjutna vargarna under licensjakten: ”Vi vet inte var hon är"

Licensjakten i Kölstareviret som sträcker sig över ett område med flera kommuner, vid Kolsva och Surahammar-och Hallstahammar kommun pågick under januari och februari. Under vintern har observation av varg inkommit till länsstyrelsen i Västmanland. Det rör sig om spår efter varg som synt i bebyggelse i och omkring Kolsva. Men det finns inga bevis för att det är den vargtik som i somras tog husdjur i och omkring Kolsva och Solmyra. Och som tros vara den varg som gick in på Malmaskolans skolgård.

– Vi vet inte vart hon tagit vägen. Vi vet att hon inte är en av de skjutna vargarna eftersom vi har dna från den individen och vi har tagit dna-prov från de skjutna vargarna, säger Daniel Mallwitz, vilthandläggare på länsstyrelsen i Västmanland.

Daniel Mallwitz bekräftar att det som länsstyrelsen har sett från dna på de sex skjutna vargarna i Kölstareviret är att det rör sig om ett föräldrapar, tre av deras valpar och en individ från ett intilliggande revir.

– Varghonan, som är den som uppges ha tagit hundar och katter, är alltså valp till det vuxna paret som sköts i Kölstareviret.

Trots fortsatta observationer av vargar i Kolsvaområdet så har länsstyrelsen i Västmanland inte hört om några fler husdjur som ska ha blivit angripna av varg.

– Det har inte varit någon besiktning på hund från oss under vintern.

Anledningen till att ”Kolsvavargen”tog husdjur är osäkert, en teori är att den har psykiska problem eller att den inte lärt sig jaga vilt ordentligt. Men Mallwitz förklarar att en varg kan utvecklas, att denna unga hona hade det här beteendet då, betyder inte att det följer med henne. Var denna varghona tagit vägen är svårt att veta.

– Vi har tagits en hel del prover och inget kommer från henne. Den vargen kan ha slunkit genom vårt nät eller så är hon helt enkelt inte kvar i området. Hon kan ha bestämt sig för att det var dags att hitta ett eget revir.

Några av vargarna som sköts var hennes syskon och några syskon kan vara kvar i reviret men varg från samma släkte har spårats långt in i Sörmland, Värmland och enda upp till renskötselområden, säger Daniel Mallwitz.

Han säger att det är bra om personer som observerar varg i tätbebyggt område rapporterar in det till Länsstyrelsen.

– Vi behöver veta det när det händer och inte i efterhand. Vi vill ha så mycket underlag som möjligt när incidenter där varg tar husdjur sker.