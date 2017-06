Helena Bergström pluggade repliker och testade en halva – den fick godkänt

– Det är ju jättespännande. De var hos oss hela dagen i går och spelade in scener till Tårtgeneralen, både i bageriet och runtomkring, berättar Per Öman som äger konditori Bivur tillsammans med sin bror Jim.

Båda bröderna hjälpte till i konditoriet. De körde bland annat fram en deg som skådespelarna kunde arbeta med.

Helena Bergström och Thomas von Brömssen hörde till skådespelargänget som spelade in under tisdagen. Konditoriet kommer att stänga fler dagar när bland annat Mikael Persbrandt ska spela in sina scener.

– Det är så mycket folk vid inspelningen så man blir alldeles snurrig. Allt från folk som städar av gator till de som filmar. Filip och Fredrik är med hela tiden och styr upp det hela, de gör det jättebra, säger Per Sjöman.

Halvan då? Var kommer den in i bilden?

– Helena Bergström satt i vår servering och pluggade på sina repliker. Hon skulle spela in en rätt lång scen, det blev ett riktigt fylleslag mellan husen, ha, ha.

– Då tyckte vi att hon skulle prova en halva. Det är speciellt för Bivur och Köping.

Halvan ska ha anor från 1950-talet när det fanns ett 15-tal kondis runt om i Köping.

När skolmaten inte var så rolig så slank barnen in på närmaste konditori och köpte en halva.

– Det är en vetedeg som man delar och fyller med smörkräm eller vaniljkräm och lägger en grön glasyr med päronsmak på.

– Helena Bergström tyckte den var jättegod!