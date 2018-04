Efter senaste guldrånet: Polisen söker kvinna som kan vara ett viktigt vittne

Polisen söker alltså en kvinna som klev in i butiken på Stora gatan mellan 16.30-16.40 på tisdagen. De är mycket angelägna att få tag i henne som vittne och ber att hon hör av sig till polisen.

– Vi är också intresserad av övriga iakttagelser i samband med rånet, säger Christina Hahne, förundersökningsledare på polisen i Köping.

Enligt uppgifter till Bbl/AT så ska rånarna tagit sig in i butiken som "vanliga kunder" och sedan fått med sig guldvaror till ett okänt värde. Polisen fick in larmet via överfallslarmet i butiken och flera poliser anslöt till brottsplatsen från både Västerås och Köping.

Under tisdagen var butiken stängd och polisen genomförde då en teknisk undersökning på platsen.

– Vi har inte fått några resultat från den ännu och vi utreder och tittar på samband med tidigare rån, men det är inget som ligger på mitt bord, men det är så vi jobbar, säger Hahne.

Polisen är också intresserad av vart de misstänkta rånarna tog vägen. Ingen är ännu gripen och rånarnas flyktväg är okänd.

– Vi vet att de sprang ner mellan Bishop och ån och in bakom Bishops, vid parkeringen där på baksidan. Vi vet sedan inte om de hoppat in i en bil eller vart de ska ha tagit vägen efter det. Alla iakttagelser här är av intresse, säger Jan Sjöberg, förundersökningsledare på polisen i Köping.