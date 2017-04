KARTA: Här sker flest brott i länet – se hur många som anmäldes i din kommun

Klicka på kartan för att se hur många brott som anmäldes i respektive kommun:

Det betyder färgmarkeringarna:

Grönt = under medel i Västmanland Gult= motsvarande medelvärdet för Västmanland Rött = över medel i Västmanland

Enligt siffror från BRÅ (brottsförebyggande rådet), har antalet anmälda brott i Västmanlands tio kommuner under 2016 uppgått i 31 092, vilket motsvarar 11 617 brott per 100 000 invånare. I riket är motsvarande siffra 15 219 per 100 000 invånare (men då ingår fler brott, eftersom vissa brott inte kan platsbestämmas).

I vissa kommuner har det dock skett en ökning.

I Fagersta kommun ökade antalet anmälda brott per invånare med 20,5 procent, och i Skinnskattebergs kommun med motsvarande 13 procent. Även i Hallstahammars kommun har antalet anmälda brott per invånare ökat jämfört med 2015, med 10 procent.

Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visat sig inte vara brott.

På grund av att Polismyndigheten ändrade sin organisation år 2015 är det svårt att jämföra hur brottsligheten totalt sett i länet har förändrats över tid. Från och med 2015 förs statistiken per region, i stället för län. Den region som Västmanland ingår i, region Mitt, har haft en liten minskning av antalet anmälda brott per invånare mellan år 2015 och 2016 (1,5 procent). Men för sexualbrotten syns en tydlig ökning, med 15 procent. Alkohol- och narkotikabrott har däremot minskat (med knappt 11 procent). Stöld-, rån- och häleribrotten har minskat med 5 procent. Det behöver inte betyda att det är en faktisk trend, då anmälningarna fluktuerar från år till år.

