Högsommarvärme på väg – "det blir riktigt varmt till helgen"

För många stundar nu en efterlängtad fyradagarsledighet med Kristi Himmelsfärdsdag, den heliga klämfredagen och en vanlig helg efter det. Och Forecas vädertjänst utlovar vackert väder i hela östra Svealand, inklusive Västmanland, under hela fyradagarsperioden – med undantag för avslutningen på söndag, då regnoväder utlovas.

– Torsdag inleds med soligt väder, med lätta stackmoln som sedan växer till sig under dagen. Det finns ingen risk för regn. Temperaturen blir runt 18–19 grader, snudd på 20, säger Christoffer Hallgren, metereolog på Foreca.

– Molnen löses upp under kvällen och natten och fredagen börjar på samma sätt som torsdagen med sol och ungefär samma temperatur som under torsdagen. Stackmolnen växer till sig under dagen men regnet håller sig borta.

Christoffer Hallgren fortsätter:

– Lördagen blir soligare än torsdag–fredag och betydligt varmare tack vare att den riktigt varma luften strömmar in över östra Svealand. Vi får högsommartemperaturer, uppemot 25 grader och kanske till och med däröver på vissa ställen.

Söndagen råder det dock mer frågetecken kring.

– Vi kommer att få in en front under dagen, frågan är om det blir direkt efter lunch eller senare mot kvällen. Söndagen inleds dock med värme och sol, med temperaturer på 23–25 grader, säger Christoffer Hallgren.

– Lågtrycket som kommer in förr eller senare under söndagen innebär att vi får svalare temperaturer och att det blir regn, tidvis och på vissa ställen i rikliga mängder. Det kan till och med bildas åska på grund av värmen.