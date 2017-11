Höginkomstagare tycker att de kör bättre

Endast fyra procent av Sveriges bilförare tycker att de kör sämre eller mycket sämre an genomsnittet.

Men det är väldigt många som tycket att de tillhör landets bästa bilförare och ger sig själva toppbetyg.

Kvinnor är mest realistiska i bedömning när det gäller bilkörning. Fullt så realistiska verkar inte höginkomsttagarna vara som enligt undersökningen från försäkringsbolaget If har högst självförtroende.

Av de som tjänar över 700 000 kronor om året ger 72 procent sig själva en 4 eller 5 i betyg på en femgradig betygsskala. Motsvarande siffra bland de som tjänar under 300 000 kronor per år är 55 procent.- Det finns klara risker med att inte inse sina begränsningar som bilförare. Lite självinsikt skulle kanske inte skada på vissa håll, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

Även män tror sig vara bättre bilförare än genomsnittet. Tre av fyra män ger sig en 4 eller 5 i betyg. Det vanligaste betyget bland kvinnorna är 3. Andelen kvinnor som ger sig högsta betyg är 19 procent.

– Rent objektivt borde kvinnor ge sig själva lite bättre betyg än män, då de är inblandade i färre trafikincidenter. Omfattande studier visar att även om hänsyn tas till körsträcka, bilmodell och region kvarstår stora riskskillnader mellan könen, säger Caroline Uliana.