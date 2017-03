Västmanländska riksdagsledamöter: Vi använde bonuspoängen fel

Det skriver SVT Nyheter Västmanland.

Bakgrunden är att Tomas Tobé, Moderaternas partisekreterare, köpt bland annat vin ombord på tåget för de bonuspoäng han tjänat in för tågresor som betalts med riksdagsledamöternas tjänstekort för SJ-tågresor, vilket Expressen avslöjade i veckan.

SJ har ett stamkundsprogram, SJ Prio, där man tjänar in poäng i förhållande till pengar man lägger ner på tågresor. Poängen kan sedan användas antingen för nya resor, för inköp av mat och dryck ombord eller för andra erbjudanden.

Företag som betalar sina anställdas tågresor har olika regler för hur de anställda kan använda poängen för egen konsumtion. Enligt riksdagens regelverk är sådant inte tillåtet.

Efter avslöjandet har ett tiotal riksdagsledamöter från olika partier tagit kontakt med riksdagsförvaltningen och begärt rättelse. Även Stig Henriksson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet på Västmanlandsbänken, har berättat att han köpt mat ombord på tåget.

I ett mejl till SVT Nyheter skriver han:

"I min enfald har jag trott att det sparade pengar för riksdagsförvaltningen. Att betala en måltid med poäng under tjänsteresa minskar ju traktamentskostnaden."

Även riksdagsledamoten Åsa Eriksson (S), Norberg, erkänner att hon handlat för bonuspoängen. På sin Facebooksida skriver hon:

"Idag måste jag börja dagen med att be om ursäkt. Av obetänksamhet, eller kanske slarv, har jag missförstått reglerna för användning av SJ priopoäng som tjänas in när jag åker tåg som riksdagsledamot. De ska användas till tjänsteresor och jag har vid ett tillfälle (så vitt jag kan minnas på rak arm) köpt kaffe och nötter för poäng under en tjänsteresa. Det strider tydligen mot regelverket och därför ber jag om ursäkt. Att det handlar om ett värde på ca 40-50 kr hjälps inte: rätt ska vara rätt. Därför har jag bett riksdagens administration om hjälp att klarlägga exakt vad jag har köpt och när så att jag kan göra rätt för mig. De allra flesta politiker vill absolut inte fiffla, ändå gör vi fel ibland. Och när vi inser det ska vi givetvis ställa saker till rätta. Även när det handlar om 50 kronor. "

Riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) har ifrågasatt riksdagens regelverk. Och detta mot bakgrund att riksdagsledamöterna kan välja två typer av årskort: SJ Silver Plus och SJ Guld.

De riksdagsledamöter som valt SJ Årskort Guld får nämligen en måltid med alkoholfri dryck serverad vid sin sittplats om de reser 1 klass med snabbtåg och har rätt att hämta ut en måltid med alkoholfri dryck i alla andra SJ-tåg med servering.

De ledamöter som däremot valt det billigare SJ Årskort Silver Plus där måltid inte ingår har tjänat in poäng och inte förstått att de inte fått använda de poängen för inköp av mat under stundtals långa tågresor, ofta i tjänsten eller på vägen till eller från tjänsteuppdrag.

"Om arbetsgivaren står för ett Guldkort på tåg så ingår rätt till måltider i första klass. Detta utlöser inte någon förmånsbeskattning för den enskilde, vare sig hen är riksdagsledamot eller någon annan", skriver Staffan Danielsson enligt SVT .

Kostnaderna för skattebetalarna blir högre för riksdagsledamot som väljer SJ årskort Guld eftersom det kortet är dyrare. Att en ledamot äter måltid i tjänsten för bonuspoäng innebär paradoxalt nog att kostnaderna för skattebetalarna blir mindre än om ledamoten betalat och lämnat kvitto till riksdagskansliet för betalning med skattemedel.

Poängen kan inte växlas mot pengar och den vägen återgå till statskassan, och ledamoten lämnar inte in någon räkning för mat till riksdagskansliet, precis som Stig Henriksson och Staffan Danielsson framhåller på olika sätt.

Ingen av riksdagsledamot utom Tomas Tobé har uppgivit att de handlat alkohol för bonuspoängen.