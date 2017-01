Trafiken på Kvicksundsbron kommer att stängas av helt under vecka 28–31 i sommar. Det rapporterar Trafikverket på sin hemsida. I stället kommer all trafik ledas om via Arboga/Köping och Enköping/Strängnäs vilket VLT skrev om i april.

Trafikverket kommer att erbjuda överfärd med färja för gång- och cykeltrafikanter.

Underhållsarbetet på bron har pågått sedan 9 maj 2016 och kommer att fortsätta till december 2017.

Läs även: Ny bro i Kvicksund kan öka resandet mellan Västerås och Eskilstuna