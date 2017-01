Så vill Arbogabon lösa krisen i Örebro Hockey: "Måste slappna av och spela ut"

Uppförsbacke var ordet. Örebro Hockey upplever en kräftgång just nu och har rasat i tabellen, är just nu tolva och har bara fyra poäng till godo på Leksand under kvalstrecket.

– Vi har hamnat i den här situationen för att vi inte fått ordning på vissa bitar vi jobbat stenhårt med. Det kräver sin man att få ordning nu när vi hamnat i den här situationen. Nu blir det att man åker och funderar mycket, men vi måste försöka slappna av och spela ut, säger Niklas Johansson.

Vad för bitar syftar du på att ni inte fått ordning på?

– Det är grunderna som vi måste göra ordentligt på alla håll och kanter. Vi kan inte hoppa över något steg här och där, utan det gäller att hitta grunderna.

Har tränarna fortsatt förtroende från er?

– Jajamän.

Den tunga perioden Örebro gått igenom medför i kritik från olika håll och kanter. Senast i helgen var storsponsorn, Mikael Fahlander ute och vevade på Twitter.

”Tycker det är så respektlöst mot supportrar och andra som brinner för klubben att säga 'jag är inte orolig' när det ser ut som det gör”, förklarade Fahlander i ett sms till NA.

Niklas Johansson förstår frustrationen.

– Det är en naturlig del av det här och ett tecken att folk engagerar sig och visar intresse. Det får man leva med. Det är nästan värre om ingen tycker till. Så det är ingenting märkvärdigt att folk reagerar.

Vad gäller nyförvärv finns det ingenting att bjuda på än så länge, berättar Johansson och konstaterar också att marknaden inte är särskilt stor just nu.

– Självklart tittar vi och håller ögonen öppna, inget snack om det. Men i dagsläget har vi ingenting. Och det ska ta mig fan vara klockrent, att man känner att det hjälper oss.

Intensifieras jakten på spelare när det går så här tungt?

– Nej, inte intensifieras. Det är att man håller konstant koll oavsett var vi ligger i tabellen och håller koll. Vill man göra någonting så ser man kanske att vi behöver någon här och där men som jag sa, ingen panik. Ingen anledning att värva om det inte är någonting bra, säger Johansson.

