Herrgårdsgatan stängs av under en månad

Under måndagen och tisdagen under vecka 19 kommer kommunen att genomföra provborrningar vid Herrgårdsbrons brofästen inför den kommande renoveringen. Under dessa dagar kommer trafiken kunna köra i ett körfält vid bron.

Men från och med onsdagen 10 maj kommer korsningen Herrgårdsgatan/Österled att stängas av helt för trafik i cirka en månad på grund av omfattande VA-arbete.

Det är nya rör och brunnar som ska läggas i korsningen för att sedan kopplas ihop med VA-nätet västerut längs Österled. Rören ligger så djupt och innebär ett så omfattande arbete så det är inte möjligt att hålla ett körfält öppet enligt kommunen.

Arbetet ska inte påverka gångtrafikanter och cyklister.

För bilister leds trafiken om över Strömsnäsbron efter Västerleden och till E 20 i öster.

