Det har medfört att tågen stoppades på sträckan såväl i Västmanland, Sörmland och Södertälje-Stockholm.

Elfelet visade sig under kvällen vara kontaktledningsfel, reparatörerna bedömde under onsdagskvällen att trafiken inte skulle kunna återupptas förrän under torsdagen.Tågtrafiken är därmed inställd och kommer att ersättas med buss. Bedömningen är att trafiken kan återupptas torsdag 06.00.