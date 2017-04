Tågen rullar åter efter signalfel – följdförseningar att vänta

Strax före klockan 11 på torsdagen stannade all tågtrafik på Mälarbanan mellan bland annat Västerås, Köping och Arboga och vidare mot Örebro på grund av signalfel, dels i en säkring i Munktorp och dels i ett ställverk på stationen i Arboga.

Det påverkade alla tåg på sträckan Stockholm–Göteborg och omvänt samt alla stationer däremellan.

12:14 var dock problemet löst och tågtrafiken åter igång.

Men följdförseningar är att räkna med för fjärrtåg på sträckorna Stockholm C – Göteborg via Arboga/Hallsberg samt regionaltåg på sträckan Stockholm C – Arboga/Hallsberg via Eskilstuna.