Omfattande signalfel stoppar tågen

Tågtrafiken Stockholm-Västerås-Örebro och omvänt påverkas. Samma sak gäller Västerås-Hallstahammar-Surahammar-Fagersta och omvänt.

Även trafiken Sala-Västerås-Eskilstuna och omvänt påverkas.

Enligt Trafikverket leds vissa tåg via andra järnvägslinjer medan andra tåg ställs in eller blir kraftigt försenade. Trafikverket har sedan 18-tiden (felet uppstod vid 17.30) reparatörer på plats, men kan inte säga när felet avhjälps.Det går inte just nu att säga vilka tåg som blir sena, vilka som ställs in och i vilken mån ersättningsbussar anordnas. Resenärer får hålla koll på skyltningen på stationer, lyssna till information i tågen från tågpersonalen eller kontrollera informationen på SJ:s eller Trafikverkets hemsidor. Länkar nedan.

Länk till Trafikverkets informationssida .

Länk till SJ:s informationssida