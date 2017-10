PT:n Alfons och Puls och träning i Arboga kan vinna pris på fitnessgala

Av nästan 700 nomineringar från hela landet har en jury valt ut 22 klubbar och gym som tävlar om priset årets guldhjärta 2017. En av de klubbar som är nominerade är Puls och Träning som öppnade för tre år sedan på Glasbruksgatan i Arboga.

Just nu pågår en omröstning via nätet där de 22 gymmen ska bli fem finalister. Omröstningen sker via Fitnessfestivalens sida på Facebook och pågår till den 15 november.

Även Alfons Fallqvist, personlig tränare på AF Träning & Rehabilitering, har nominerats. Han är en av ett 50-tal nominerade till priset årets guldhjärta: årets PT.

Vinnarna av årets guldhjärtan, som även delas ut i kategorierna årets gruppträningsinstruktör och årets social media influencer, årets förebild och årets box -kommer att presenteras under Fitnessfestivalen på Berns i Stockholm den 2 december.