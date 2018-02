Tre Kronor vann gruppfinalen mot Finland – är nu direktkvalificerade för kvartsfinal

Efter 4–0 i premiären mot Norge och 1–0 mot Tyskland väntade under söndagen den tredje och sista gruppspelsmatchen för Tre Kronor.

Rikard Grönborgs mannar öppnade starkt mot Finland, och halvvägs in i den första perioden styrde Pär Lindholm in 1–0 i powerplay på ett backskott från Patrik Hersley. Målet videogranskades under lång tid och dömdes till slut bort på grund av hög klubba.

Viktige backpjäsen Jonas Ahnelöv hann bara göra två byten innan han tvingades lämna matchen efter en tuff tackling från Petri Kontiola.

Anton Lander öppnade målskyttet på en svensk spelvändning efter 14.53. Framspelad av Linus Omark hittade han kyligt luckan mellan benen på målvakten Mikko Koskinen.

Tre Kronors första period var riktigt bra, men i andra blev det mer och mer Finland. Redan efter 1.32 kvitterade Joonas Kemppainen efter en bökig situation framför Viktor Fasth i kassen – Tre Kronors första baklängesmål i turneringen.

Det oavgjorda resultatet stod sig perioden ut och en bra bit in i tredje. Men med drygt tio minuter kvar kastade sig Patrik Zackrisson fram och stötte in 2–1 från nära håll efter att Koskinen lämnat en retur.

Finland tog timeout med 2.18 kvar av matchen och plockade snabbt ut målvakten för att spela sex mot fyra när Staffan Kronwall satt utvisad. Eeli Tolvanen fick ett kanonläge att kvittera, men missade. I stället punkterade Oscar Möller matchen med sitt 3–1-mål i tom bur.

Segern var Tre Kronors tredje raka i turneringen och i egenskap av gruppetta är Rikard Grönborgs mannar direktkvalificerade för kvartsfinal. Försvarsspelet har varit nyckeln till framgången, med 8–1 i målskillnad på tre matcher.

MATCHFAKTA

Sverige–Finland 3–1 (1–0, 0–1, 2–0)

Första perioden: 1–0 (14.53) Anton Lander (Linus Omark, Viktor Fasth).

Andra perioden: 1–1 (21.32) Joonas Kemppainen (Miika Koivisto, Julius Junttila).

Tredje perioden: 2–1 (48.53) Patrik Zackrisson (Johan Fransson), 3–1 (59.55) Oscar Möller (Linus Omark).

Domare: Olivier Gouin (Kanada) och Antonin Jerabek (Tjeckien).

Skott: 23–19 (6–4, 10–7, 7–8).

Utvisningar, Sverige: 5x2. Finland: 7x2.

Publik: 3 861.

