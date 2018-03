Efter drömstarten – här är statistiken som talar för och mot VIK:s allsvenska drömmar

Kvalserien har börjat på bästa möjliga vis för VIK Hockey.

Tre matcher, tre segrar – och maximala nio poäng är skörden. En drömstart som heter duga för laget, som drömmer om att ta sig tillbaka till allsvenskan efter bara en säsong i ettan.

VIK-tränaren Thomas Paananen var tydlig med att det tabellmässiga läget inte betyder någonting – ett mantra som de involverade i idrott gärna håller sig till. Men vi som står lite utanför kan tillåta oss att se på saken lite bredare – och då hittar vi statistik som inger stort hopp för Gulsvart.

Sedan kvalserien till hockeyallsvenskan gjordes om till sitt nuvarande format, säsongen 2006/07, har fyra lag före VIK inlett kvalserien med maximala nio poäng på sina tre första matcher. Troja 2017, Vita Hästen 2014, Tingsryd 2010 och Örebro 2009, tog sig samtliga till hockeyallsvenskan efter en perfekt inledning på kvalserien.

Faktum är att på de elva säsongerna kvalserien funnits i sitt nuvarande format har ledaren efter tre omgångar har bara två misslyckats med att ta en av topp två-platserna i serien, eller 82 procent om man föredrar den siffran.

De enda lagen som har misslyckats med att ta sig till allsvenskan efter att ha toppat kvalserien tre matcher in är Tingsryd 2013 och Huddinge 2011. Tingsryd hade sju poäng efter tre matcher, men missade allsvenskan efter en rafflande slutomgång när både TAIF och tvåan Karlskrona förlorade sina respektive matcher efter straffar. Huddinge öppnade ännu ett snäpp bättre med åtta poäng på de tre första matcherna, men satte sedan sig själva i skiten när man förlorade tre raka matcher. I slutändan blev det en fjärdeplats, två poäng från en allsvensk plats.

Men om den tabellmässiga historien talar för VIK finns det andra siffror som talar för att allsvenskan inte blir mer än en dröm för Gulsvart den här säsongen.

Offensiva sådana.

För samtidigt som försvaret har varit enormt stabilt för VIK har det långt ifrån sprakat om offensiven i kvalserien. Så här långt har det blivit sju mål på tre matcher – ett snitt på 2,33 mål per match.

Ett så lågt målsnitt i kvalserien har inte tagit ett enda lag till en topp två-plats under de elva säsongerna som kvalet haft sitt nuvarande format. Det är till och med så pass lågt att endast tre av de 22 lagen som kommit på de två översta platserna i kvalserien haft ett snitt på mindre än tre mål per match, senast fjolårets Trojalag som snittade 2,8 mål per match.

Utgångsläget är med andra ord fantastiskt för VIK Hockey – men med historien som vägvisare lär det krävas en högre offensiv produktion under fortsättningen om det ska firas i Rocklunda om ett par veckor.

FAKTA: Så har det gått för tabellettorna efter tre omgångar

2018: VIK Hockey, 9 poäng. ?

2017: Troja-Ljungby, 9 poäng. Tvåa i kvalserien, till allsvenskan

2016: Södertälje, 8 poäng. Etta i kvalserien, till allsvenskan

2015: AIK, 8 poäng. Etta i kvalserien, till allsvenskan

2014: Vita Hästen, 9poäng. Etta i kvalserien, till allsvenskan

2013: Tingsryd, 7 poäng. Trea i kvalserien, missade allsvenskan

2012: Karlskrona, 6 poäng (på målskillnad). Etta i kvalserien, till allsvenskan.

2011: Huddinge, 8 poäng (på målskillnad). Fyra i kvalserien, missade allsvenskan

2010: Tingsryd, 9 poäng. Tvåa i kvalserien, till allsvenskan

2009: Örebro, 9 poäng. Etta i kvalserien, till allsvenskan

2008: Troja-Ljungby, 7 poäng. Etta i kvalserien, till allsvenskan. (Fem lag i kvalserien när Hammarby avstod kval.)

2007: Huddinge, 7 poäng. Etta i kvalserien, till allsvenskan. (Fem lag i kvalserien när IFK Arboga avstod kval.)

FAKTA: Målsnitt över hela kvalserien på lagen som gick till allsvenskan

2017: 1. Södertälje, 3,1 mål per match. 2. Troja-Ljungby, 2,8 mål per match

2016: 1. Södertälje, 3,9 mål per match. 2. Västervik, 3,4 mål per match.

2015: 1. AIK, 3,5 mål per match. 2. Tingsryd, 3,7 mål per match. (Fyra lag gick till allsvenskan när SHL utökades)

2014: 1. Vita Hästen, 4,4 mål per match. 2. Björklöven, 3,1 mål per match.

2013: 1. Björklöven, 2,6 mål per match. 2. Karlskrona, 3,1 mål per match

2012: 1. Karlskrona, 3,9 mål per match. 2. Borås, 2,9 mål per match.

2011: 1. Troja-Ljungby, 3,7 mål per match. 2. Tingsryd, 3,4 mål per match.

2010: 1. Oskarshamn, 3,3 mål per match. 2. Tingsryd, 3,5 mål per match.

2009: 1. Örebro, 3,5 mål per match. 2. Tingsryd, 3,3 mål per match.

2008: 1. Troja-Ljungby, 4,1 mål per match. 2. Mariestad, 3,4 mål per match.

2007: 1. Huddinge, 3,6 mål per match. 2. Borås, 4 mål per match.