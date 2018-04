Backjättens bragd – spelat skadad i flera månader: "Har tejpat ihop hela kroppen på slutet"

Kenny Källström värvades in för att leda VIK:s defensiv – och den store backen har motsvarat alla förväntningar. I kvalserien har han haft överlägset bäst plus/minus-statistik bland backarna med sina +10. Än mer imponerande blir de siffrorna med tanke på att han har spelat skadad sedan 22 december.

– Jag har vetat att jag måste operera axeln sedan i början av januari men jag ville verkligen vara med på den här resan. På slutet har jag tejpat ihop hela kroppen känns det som. Nu ska jag operera mig nästa vecka och det ska bli skönt. Jag har gått och längtat efter det men är också så glad över att jag har lyckats hålla ihop det så pass bra att jag fick vara med på den här dagen. Det är värt allting.

Källström berättar att han har tränat sparsamt den senaste tiden.

– Jag har inte tränat så mycket med laget utan har försökt hålla igång på andra sätt. Det har blivit många behandlingar och jag har fått jobba mycket med det mentala. Det har gått bra och jag har ändå gjort stabila insatser. Det är jag stolt över.

Den här gruppen, det är den bästa grupp som jag har spelat i under karriären.

Vad har du för känslor i kroppen just nu?

– Helt fantastiskt. Den här gruppen, det är den bästa grupp som jag har spelat i under karriären. Vi är så jäkla värda det här tillsammans med våra fantastiska supportrar. Och att få göra det på hemmaplan, helt sjukt. Det är svårt att beskriva de här scenerna. Det sjunker inte in direkt. Man skriker ut glädjen, sedan blir det tomhet och sedan total eufori. Man går som på moln, säger Källström och blickar ut över alla supportrar som tagit sig in på isen.

Hur mycket stolthet känner du som en del av den här gruppen?

– Så klart man är jättestolt. Vi har kommit ihop stort och höjt oss hela tiden. Vi har gjort våra bästa prestationer när det har betytt som mest. Det visar vilken enorm styrka vi har i det här laget.

Kan du se några saker som har varit direkt avgörande för att ni står här i dag?

– Alla har haft fötterna på jorden och jobbat stenhårt från dag ett. Även fast vi har spelat lite sämre har vi alltid tagit oss tillbaka. Det tyder på en enorm moral. Jag kan inte peka på något specifikt som har varit avgörande. Vi har blivit starkare hela tiden.

– Och föreningen har ställt upp till hundra procent, vad det än har gällt. Vi har fått flyga till långa bortamatcher och supportrarna har ställt upp oavsett match och motstånd. Det är bara massa kärlek till allting just nu.

Det var ett tag sedan du spelade allsvensk hockey (Leksand 2011/12) – hur sugen är du på att göra det med VIK nästa säsong?

– Fantastiskt sugen. Det har varit mitt mål väldigt länge att ta mig tillbaka dit. Förhoppningsvis får man följa med VIK upp till allsvenskan.