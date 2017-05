Arrangörsmiss straffade Sverige – i avgörande gruppspelsmatchen: "Under all värdighet"

Fel nationalssång och en is som inte vill smälta. VM-arrangörerna har inte haft det lätt under mästerskapet – och under tisdagen drabbade en funktionärmiss Tre Kronor, som tilldelades lagstraff för sen ankomst.

– Det är så oseriöst så jag finner inga ord, säger Cmore-kommentatorn Lasse Granqvist.