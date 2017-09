Nilsson Lindelöf inte tillräckligt tuff för Birmingham: "Men vi begick nog ett misstag ..."

Victor Nilsson Lindelöf har fått skralt med speltid sedan han kom till Manchester United, men i går fick han chansen när hans United besegrade Burton Albion med 4–1 i ligacupen. Men trots segermarginalen kritiserades "Vigge" efter matchen, av bland annat United-ikonen Phil Neville, som också menar att det kan vara dags för Västeråsaren att spela ytterback.

– Han är inte så dominant som mittback, och jag skulle inte bli förvånad om Jose (Mourinho, tränare i Manchester United) börjar spela honom som ytterback under säsongen. Det fysiska spelet är helt annorlunda i engelsk fotboll än i portugisisk, och de här cupmatcherna är livsviktiga för honom om han ska komma in i laget och i spelstilen i England, säger Phil Neville till The Daily Star.

Men även om det går tungt för "VNL" i United så finns det de som ångrar att de inte gjorde 23-åringen till "deras". I en intervju med Sky Sports avslöjar Gary Rowett, före detta manager i Birmingham och numera i Derby, att klubben för några år sedan var nära att värva Nilsson Lindelöf.

– För två eller tre år sedan hörde hans agent av sig och frågade om vi ville ha honom. Vi kollade på honom och diskuterade honom med staben, men det ironiska var att de inte kände att han var tuff nog. Sen plötsligt så värderas han till 200 eller 300 miljoner, så vi begick nog ett misstag där tror jag ..., säger Rowett till Sky Sports.