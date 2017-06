Debutanten räddade Sverige mot Lars Lagerbäcks Norge

Efter den dramatiska segern mot Frankrike i fredags var det under tisdagen Norge och Lars Lagerbäck som stod för motståndet på Ullevål för det svenska landslaget i en träningslandskamp.

Förbundskaptenen Janne Andersson valde att byta ut hela startelvan från matchen mot Frankrike och gav bland annat Kristoffer Nordfeldt chansen mellan stolparna medan John Guidetti och Christoffer Nyman tog plats på topp.

Det var hemmalaget Norge som kom att ta ledningen sent i den första halvleken när mittfältaren Mohammed Elyounoussi snappade upp en andraboll och skickade in ett distinkt skott som smet in bakom Nordfeldt i det svenska målet.

I matchminut 69 valde Janne Andersson att slänga in den stekhete anfallaren Samuel Armenteros som stått för fina insatser i den holländska ligan under den gångna säsongen, när han ersatte John Guidetti.

Och det kom att bli ett succéinhopp. För tolv minuter efter att han tagit sina första steg i blågult nickade Armenteros till på en hörna och bollen gick in under den norske målvakten med nio minuter kvar att spela.

Målet betydde 1–1 och var matchens sista.