Succétränarens utbrott blev en snackis – reaktioner som fått Jotti att fundera: "Besviken"

Köping Stars ångar på i superettan och kommer allt närmare en plats i högstaligan till nästa säsong. Bakom stjärnspelare som Price, Solevic, Smith och Axelsson finns en ledarstab som gjort denna succésäsong möjlig.

I en serie på fyra delar har Sporten träffat Starsstaben för att ta reda på vilka personerna bakom namnen Nikolaidis, Kelly, Sjöberg och Haso verkligen är.

I den sista och fjärde delen träffar vi Panagiotis Nikolaidis – huvudtränaren som håller på att ta Köping Stars till basketligan.

Först var det fransmannen Julien Delmas som fick sig en tillsägelse och skickades ut i omklädningsrummet. Bara veckor senare var det dags igen, denna gång hamnade huvudtränare Jotti Nikolaidis i het diskussion med amerikanen Stanford Brown.

Köping Stars huvudtränare visar match efter match ett brinnande engagemang från sin position vid sidan av planen. Ett beteende han alla gånger inte är så stolt över.

– Situationerna som har varit den här säsongen har främst varit under matcher där vi på pappret ska vinna enkelt men inte presterar. Det handlar mycket om respekt för vad vi gör som lag, för publiken som kommer och tittar samt för alla som jobba för den här klubben. Vi måste ge järnet varje match och när vi inte håller vad vi lovat varandra kan jag tända till, säger Nikolaidis över en kaffe på Sjömans i Köping.

Han menar att det i många fall handlar om klubbens utländska heltidsspelare som fått sig en skopa då och då. Det beror på att Jotti tycker att både de själva och klubben ska kunna kräva mer av dem.

– Efteråt kan jag vara lite besviken och irriterad på mig själv för att jag har behövt agera på det sättet. Någon gång har jag självklart överreagerat men främst är jag besviken och undrar varför det blivit som det blivit. Någonstans har jag misslyckats med att få fram mitt budskap innan matchen.

Är det främst dina egna förberedelser du kan ångra eller kan du känna att du sagt saker i stridens hetta som inte blivit bra?

– Både och. Många gånger har det varit befogat, det kan man gilla eller inte, men det är så jag är som tränare. Under åren har jag försökt tona ner mig själv lite, säger Nikolaidis.

Har du lyckats med det?

– Haha, jag vet inte. Jag tycker till exempel att jag var lugnare förra året än året innan det. Jag tror att det har mycket med förväntningar att göra. Jag vet hur mycket Tomas (Bandh) och de andra jobbar för den här klubben och verkligen svettas för att göra någonting bra av det här. Spelarna kanske inte alltid är medvetna om det och då får man försöka få fram det budskapet på något sätt, säger Jotti.

Att var den passionerade och engagerade tränaren på sidlinjen har blivit Jottis sätt att leda. Han menar dock att det nödvändigtvis inte är den rätta vägen att gå men att det hittills fungerat för honom.

– Det finns många olika ledarstilar. Den galne italienaren i Chelsea, Conte, han flyger ju och hoppar hela tiden och det har gått bra för honom. Sen finns det andra som är mer nedtonade och lyckas ändå. Även om du har din ledarstil tror jag att man måste anpassa sig efter det spelarmaterial man har. Några av grabbarna behöver jag aldrig säga någonting till samtidigt som andra behöver höra lite oftare.

Sin egen basketkarriär som spelare inledde Jotti Nikolaidis i Blackeberg. Men det var när den grekiske nationalhjälten Nikos Galis sköt EM-guldet till Grekland 1987 som intresset tog fart på allvar hos den då elvaåriga Jotti.

– Min yngsta storasyster spelade i Blackeberg och jag började väl med att följa med henne på några matcher när jag var liten. Sommaren 1987 tog det fart på allvar. Då vann Grekland för första gången något stort inom lagsport, EM på hemmaplan i basket och Nikos Galis var den stora hjälten.

Jotti fortsätter:

– När jag var 19 år gjorde jag debut med Järfälla i högsta serien. Vi hade en galen lettisk coach som brukade hota med stryk på träningarna. Han kunde säga: "In my country we beat young players like you". Sedan höjde han handen och hotade med att sopa till en. Men jag klarade mig och det är inget ledarskap jag tagit med mig kan jag säga.

Det blev ytterligare några år i ligan, bland annat i 08 Stockholm som satsade mot Europa.

– Vi skulle spela i Globen och sedan ut i Europa och det var hej och hå. Det slutade med att vi åkte ur i kvarten mot Norrköping, ler Jotti.

Efter det kom Nikolaidis till Köping men flyttade sedan vidare till Ockelbo där han var med och tog laget från basketettan till högstaligan.

Det var även i Ockelbo han inledde sin tränarkarriär.

– Vi väntade vårt första barn, Ockelbo hade ekonomiska problem så jag sa väl att jag kunde vara med och hjälpa på det sättet. Jag var med fram till jul men sedan kände jag att det blev för tufft att gå direkt från omklädningsrummet till tränarbänken. Det blev Ockelbos sista år i ligan, säger Jotti.

Trots sina blott snart 42 år har Jotti Nikolaidis hunnit med mycket i sin tränarkarriär. Bland annat har han under tre säsonger ansvarat för det förra ligalaget Eco Örebro. En resa som formade den tränare som idag leder Köping Stars.

– När jag var i Örebro förlorade vi väldigt mycket och jag tog varje förlust ganska hårt men det jag lärde mig var att man som coach kan påverka väldigt mycket men det gäller att inte övervärdera sin betydelse. Då var jag även coach på heltid, nu har jag ett yrke på sidan om, vilket gör skillnad, säger han.

Ställde du högre krav på dig själv när du var coach på heltid?

– Jaja. Då var det basket dygnet runt. Då hade jag perioder när jag inte mådde så bra. Jag minns bland annat att vi förlorade en match mot Solna precis innan jul med 55 poäng. Sedan hade vi match i mellandagarna, även den mot Solna.

Hur var den julen?

– Den var tuff kan jag säga men jag har förstått att det finns saker i livet som är större än sport och basket.

Efter sina tre säsonger i Örebro kom Jotti Nikolaidis tillbaka till Köping och tog över laget.

– Då kände jag att jag ville bygga upp någonting här. Mina barn är fortfarande unga och jag kände att jag ville ha en trygghet. Sedan fick jag jobbet att driva basketgymnasiet här i Köping och det passade perfekt. Och med tiden tycker jag att vi har stegrat satsningen med Köping Stars på ett bra sätt, säger Jotti.

Han fortsätter:

– Parallellt med att laget blivit bättre sportsligt har även klubben växt organisationsmässigt. De utanför laget har gjort ett fantastiskt jobb och det underlättar väldigt mycket för laget.

Laget, ja.

Köping Stars säsongen 2017/2018 är ett lag i ordets rätta bemärkelse. Det var också målet när klubben inledde sökandet efter rekryteringar inför säsongen.

– Det blev en lärdom från förra säsongen. Då hade vi några väldigt duktiga individuella spelare i Ronnie Boggs och Khalil Davies men nu ville vi bygga ett lag. Den här säsongen tycker jag att vi har en bättre balans mellan inside och outside. Om vi inte skjuter så bra har vi stora starka spelare vi kan hitta in bollen på, vilket framför allt är viktigt när vi spelar på bortaplan. På hemmaplan kan vi spela mycket mer på fart och energi när vi har publiken i ryggen. På bortaplan är det svårare att konkurrera om att ha mer energi än motståndaren, där har vi varit smartare i år, konstaterar Jotti Nikolaidis.

Hur smart bortaspelet är kommer verkligen sättas på ett ordentligt provning i nästkommande match. Djurgården borta den 2 april, seger innebär spel i basketligan nästa säsong.

Det blir en rysare.

Jotti om de andra i staben...

Sirwan Haso

Ung, klok men även lite lynnig. Jag försöker få ur förorten ur honom han är för lite Köping och för mycket Farsta Strand. Han kan bli lite vrång ibland, lite lynnig. Men jag tror att han kan bli en bra tränare.

Roger Kelly

Han står alltid på spelarnas sida. Väldigt godhjärtad människa som ställer upp och hjälper till där det behövs. Han gör mycket i skymundan och är jätteviktig.

Joakim Sjöberg

Är precis så man vill ha en materialare eller team manager. Ser till att killarna har det de behöver och alltid glad och positiv. Firar gärna med en whisky när vi vinner.

Faktaruta – Panagiotis Nikolaidis

Ålder: 41, blir 42

Bor: Köping

Familj: Fru Malin, son Angelos och dotter Evelina

Hobby: Inte så mycket tid för hobbys men är det något så följer jag favoritlaget PAOK från Thessaloniki i fotboll och basket.

Bästa basketspelaren genom tiderna: Michael Jordan

Bästa basketminnet: Som spelare var det nog när vi spelade i Gavlerinken inför 7300 åskådare

Så slutar säsongen säsongen för Stars: Kan inte vara feg så jag säger att vi vinner superettan och når basketligan

Återstående matcher för Köping Stars

★ 2/4, Djurgården (b)

★ 7/4, AIK (h)

★ 10/4, AIK (b)

★ 15/4, Högsbo (b)

★ 21/4, Alvik (b)

