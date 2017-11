Böcker & bakelser: Bokhandeln vid Hammarstorget i Hallstahammar bommar igen. Frågan är var hallstingarna nu ska hitta en bokhandel utan att behöva kasta sig iväg till Västerås och slåss om parkering.

Surahammar har ingen bokhandel. Kolbäck har ingen bokhandel. Inte ens Köping med mer än 25 000 invånare har någon bokhandel.

Men Arboga med bara ungefär hälften så många invånare som Köping har en livs levande bokhandel.

Marie Ganell och Lena Ahl driver sedan 17 år Arboga Bokhandel vid Nygatan 25.

– Vi tycker det är roligt.

Arboga Bokhandel är en välsorterad bokhandel med aktuella erbjudanden på sin hemsida. Googla få ni se!

En sak till om Arboga: Fler flyttar hit än härifrån. Det kan man förstå. Arbogaborna har ett halvdussin utmärkta konditorier att välja bland mitt i stan.

Ett heter Saga och ligger vid torget. Man kan börja där.

Konsten att hyra bil: När sonen och jag 1986 kom till Israel på besök ville vi hyra en lagom liten bil, så att vi skulle ta oss omkring bland alla märkvärdigheter.

Det var ingen konst att hitta en uthyrningsfirma och priset per dygn var inte oskäligt. Konsten var att få plats med mina bägge ben framför passagerarsätet som var helt framskjutet.

När jag försöker sätta mig slår jag knäna i hakan. Jag griper efter den lilla spaken under sitsen och rycker i den.

Ingen effekt.

Jag pressar på med fötterna. Rycker igen. Och igen.

Stolen rör sig inte.

Sonen kommer runt från förarsätet. Han var redan då märkbart starkare än jag och satsar hela sin arsenal av muskler på min stol.

Den rör sig inte en millimeter.

Till slut ger vi upp.

Sonen går tillbaka in i butiken och kommer ut tillsammans med en jättelik varelse i jeans och T-shirt.

Varelsen sträcker in ena handen i bilen. Med en enorm knuff skjuter han tillbaka stolen i rätt läge och skrattar:

– In Israel you need power!”.

På tal om Arboga: Säga vad man vill om GPS men jag har alltid karta med mig i bilen. Min favorit är ”Karta öfver Westerås Län”. Så hette länet när kartan kom ut 1841. Som ni kanske ser skrevs bokstaven ä i ”län” som ett a med ett litet e ovanpå. Kartan är utgiven av vad som på den tiden hette ”Topografiska Corpsen”. På den här kartan kan ni själva se hur Arboga såg ut vid mitten av 1800-talet. Det är sig rätt likt, eller?

Mitt i alltihop: Visst kan det kanske vara bra med kurser i ledarskap. Gärna på en alptopp i Schweiz eller en kryssningsbåt utanför Kreta. Särskilt bra är kurserna för konsulterna som ordnar och tar betalt för arrangemangen och skaffar fram eldiga talare med rikt ordflöde.

Allt är också bra för hotellen som hyr ut konferenslokaler och dyra rum samt ordnar med energistimulerande måltider. Det kan också hända att seminarier i ”Teamwork för Dej”, ”Satsa på laget” och ”Vi är alla i samma båt” med vidhängande fjällmarscher, ostrondykning och meditationsfiltar kan pigga opp människor. Åtminstone en stund.

Men ibland tränger sig verkligheten in på livet. Det händer då och då här i Santa Cruz i Californien. Santa Cruz är en charmig liten universitetsstad vid Stilla Havet med en förstklassig privatteater, en älskad symfoniorkester, små trivsamma restauranger. Inte dyra. Pacific Avenue är pulsådern i Santa Cruz. Doften av marijuana från hippies på bänkarna framför hamburgerpalatset. Luggslitna gatumusikanter utanför bokhandeln. Lätt jäktade professorer på väg till sina kvällsseminarier. Överallt iPhones och Mac-ar.

Här ligger också en jättelik butik för alla som vill rymma bort från tillvaron en stund. Den saluför godis i omåttliga mängder. Och färger. Och storlekar. Och smaker. Här kan man dränka sig i kolabönor. De snälla expediterna i kassan ser nästan ut som om de själva vore gjorda av marsipan.

Men den grymma verkligheten tränger sig på bland godishinkarna. Känner ni igen den verkligheten här på bilden?

Livsfarlig: Det finns folk i USA, både bland demsom arbetar nära president Trump och bland allmänheten, som börjar undra hurdet egentligen står till med DonaldTrump.

Hans ideliga kast från en åsikt till en helt annan. Motsägelser från ena dagen till den andra. Gränslösa elakheter mot människor i hans omgivning.

Politiska ledare i Asien som han nyss har träffat på sin rundresa har också haft skäl att ta sig om hakan: I det nya numret av New York Times bokbilaga läser jag en annons för en ny bok. Bokenheter ”This is the Dangerous Case of Donald Trump”.

I boken hävdar 27 experter inom psykiatri och mentalvård uppfattningen att Donald Trumps mentala brister innebär en omedelbar fara för Förenta Staterna och världen. Bokenär redan en bästsäljare.