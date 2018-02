Till minne: Henry Westholm

Vår granne och vän Henry Westholm har somnat in.

Ett långt livsverk kan inte skildras på endast någon tidningsspalt, men ur mitt eget perspektiv vill jag gärna ge en bild av Henry.

Vi har bott grannar sedan vi kom till Kungsör på 60-talet, så vi har känt varandra under många år, och vi delade flera intressen, bland annat genom sport och idrott. Henrys största intresse, vid sidan av familjen, var fotboll. Som ung spelade han under många år för IF Rune. När han slutat som aktiv spelare, utbildade han sig till fotbollsdomare för Västmanlands Fotbollsförbund, och dömde under flera år seriematcher både inom och utanför länet.

När han sedan slutade att döma fotboll började han bland annat att spela tennis, vilket jag också sysslade med, så att vi kom att umgås flitigt på tennisbanorna vid Borgvik, där vi spelade både med och mot varandra i singel och dubbelmatcher på somrarna, och vintertid i Kungsörs Sporthall och Köpings Tennishall. Tyvärr så lades Kungsörs Tennisklubb så småningom ned, men vi var ett kamratgäng som envist fortsatte att spela trevliga dubbelmatcher på en bana vi själva skötte. Efter hand tog åldern ut sin rätt, och vi tvingades av olika skäl upphöra med tennisspelandet, men vi fortsatte att träffas över en bit mat då och då.

Henry var efter pensioneringen aktiv inom PRO:s styrelse, och i PRO-revyn deltog han både som aktör och författare. Tack vare god allmänbildning ingick han många gånger i PRO Kungsörs lag i den riksomfattande veteranvetartävlingen. I Kungsörskorpen jobbade han också en hel del, bland annat med KAK-rundan på cykel, som kördes under många år.

Henry var en trevlig och vänlig person, och jag kommer att sakna sommardagarna, då jag kunde traska över gatan till honom och sitta på hans soliga altan och prata bort en stund.

Nu ser vi, min hustru Inga och jag, med saknad och vemod ut genom fönstret mot hans fina röda hus och prydliga, just nu av snö vitklädda tomt.

Ola Pettersson