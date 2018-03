Upplev känslorna när VIK säkrade kvalserien – här är våra bästa klipp från Kristianstad: "Vi ska upp"

VIK åkte ner till Kristianstad redan i torsdags.

Dagen efter, på fredagsmorgonen, startade Sportens resa ner för att punktmarkera Gulsvart under ambitionen att lösa en plats till kvalserien.

Efter en förlust på fredagskvällen tog VIK revansch genom att vinna med 2–1 på lördagen.

Under glädjen över avancemanget sände vi live från omklädningsrummet i Kristianstad Ishall. Men det är inte allt. Parallellt under dagen fångade vi även en del annat videomaterial från just staden i Skåne.

Nu har vi kombinerat allt det bästa från helgen till ett enda klipp. Det här.

Kvalserien startar på torsdag. VIK reser upp till Piteå för den första matchen i serien som spelas över tio omgångar.

– Vi ska upp, säger lagkaptenen Fredrik Johansson i klippet.