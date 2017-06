Tipsen strömmar in om försvunne Patrik – men telefonen och bankkontot är orörda

Patrik Linfeldt befann sig den 22 maj på resa från studierna i Falun till hemmet i Malmö. Han tog tåget från Falun och skulle ha följt med det tåget till dess ändstation Mjölby, där han skulle ha bytt till Malmötåget.

Av någon anledning steg han dock av i Hallsberg vid 14.45 den dagen. Därefter har – och det bör betonas särskilt – inga säkra iakttagelser gjorts av honom även om många människor anser sig ha sett honom på olika platser i landet.

Några av hans tillhörigheter påträffades dagen efter försvinnandet på en plats norr om Hallsberg. Om han eller någon annan lagt dem där är okänt.

– Vi har just nu (under onsdagen 14 juni, red anm) en koncentration av iakttagelser i Västerås- och Köpingsområdet, säger Åsa Egemar vid polisen i Hallsberg, där man samlar iakttagelserna som gjorts.

När han anmälts försvunnen av familjen, då han inte kom hem till dem i Malmö, inledde polisen i Hallsberg , förstärkt av ett stort uppbåd av frivilliga från Missing People, sökandet.

Polisen och de många frivilliga fick förstärkning av helikopter och hundpatruller, men inga spår hittades. Det visade sig att övervakningsfilmen från Hallsberg station var av för dålig kvalitet. Ingen annan film därifrån har hittills givit resultat. Järnvägsstationen i Falun saknar övervakningskameror.

Flera områden i och kring Hallsberg genomkorsades av skallgångskedjor under de första veckorna efter försvinnandet, utan resultat.

Tisdagen den 6 juni såg någon en ung man sitta vid en busshållplats i Köping , den unge mannen var "i dåligt skick". I efterhand insåg iakttagaren att signalementet kan ha motsvarat Patrik Linfeldts.

Lördagskvällen den 10 juni ska några restaurangbesökare vid McDonalds Skrapan i Västerås ha sett en ung man sitta och gråta inne på restaurangen och i efterhand ha insett att den unge mannens signalement kan ha motsvarat Patrik Linfeldts.

På Facebook-gruppen Hitta Patrik har tips influtit de senaste dagarna om att en ung man som såg "nervös och sliten ut" sågs vid Statoil Hammarbyrampen i Västerås under tisdagen 13 juni . Det har lett till att tiotals, kanske hundratals, människor varit ute på olika platser i främst västra delarna av Västerås med omnejd under natten till onsdagen.

Men gemensamt för samtliga iakttagelser är att ingen med säkerhet kan säga att det är Patrik Linfeldt som setts. Ingen har gått fram till den person de iakttagit och pratat med vederbörande, och kontaktat polisen direkt på telefonnummer 112 som man ska göra vid tillfällen när läget är akut och personers liv och hälsa är eller kan vara hotade.

– Vi har inga säkra iakttagelser, säger Åsa Egemar och fortsätter:

– Vi har inte fått in några övervakningsfilmer där vi kan se att det är Patrik.

Frågan är då om det finns en realistisk möjlighet för att Patrik Linfeldt kan ta sig fram i Sverige. Har hans bankkonto rörts, har han ringt från någon mobiltelefon?

– Bankkontot är inte rört, någon mobiltelefon har inte använts. Det är naturligtvis inget gott tecken.

Hade han före försvinnandet tagit ut stora summor kontanter?

– Nej, det hade han inte.

Har han någon naturlig anknytning till Västmanlands län som kan förklara varför han rört sig dit, om de iakttagelser folk säger sig ha gjort nu stämmer?

– Nej, inte vad jag känner till.

Är han en skogs- och naturvan person som kan tänkas klara sig långa tider ute i naturen?

– Inte vad vi vet.

Frivilligorganisationen Missing People har engagerats i flera län, främst Örebro men också Västmanland, med anledning av försvinnandet. Organisationen har på få år blivit en synnerligen viktig resurs i kampen att hitta försvunna personer och har vid många tillfällen varit avgörande för att försvunna människor hittats.

Anna Österberg är verksamhetschef vid Missing People i Västmanlands län:

– Det enda vi vet, det enda som är säkert, är att Patrik Linfeldt steg av tåget i Hallsberg den 22 maj klockan 14.45. Därefter har ingen säker iakttagelse gjorts.

Missing People har översvämmats av tips och iakttagelser i takt med att försvinnandet blivit mer och mer omskrivet, säger Anna Österberg:

– Människor läser en artikel om försvinnandet och engagerar sig. Många tolkar allt som skrivs bokstavligt. Att han "kan ha setts" eller "ska ha setts" tolkar folk som att han faktiskt setts. Så är det inte, men det gör att det kan bli en upprörd stämning bland annat i kommentarstrådar på Facebook och i meddelanden till oss där man undrar varför vi inte genast ger oss ut och gör någonting när "han har setts".

Anna Österberg forsätter:

– Men vi kan inte dra igång en stor insats varenda gång vi får in ett tips. I det här fallet får vi in tips och iakttagelser från hela landet, de bara strömmar in. Men det finns som sagt var inga säkra iakttagelser. De filmer som granskats har inte föreställt den försvunne. De kläder de olika personerna burit har inte stämt överens med de kläder han kan ha haft, enligt familjen. På samma sätt har det varit med övriga uppgifter om signalementen och liknande; de har inte stämt. Många iakttagelser har gjorts en eller flera dagar innan de rapporterats in och det gör dem osäkra.

Polisen har fått tillgång till alla tips som kommit in, framhåller Anna Österberg, inget tips avskrivs utan noggrann kontroll:

– Hittills har varje tips som kommit in kunnat avskrivas; det har inte varit Patrik Linfeldt. Polisen har konstaterat att signalementet inte stämt överens, familjen har kontaktats angående vissa uppgifter och kunnat slå fast att den som setts inte varit Patrik.

En av de iakttagelser av de många som gjorts runt om i landet, säger Anna Österberg, har varit av en person som varit mycket lik den försvunne:

– Mycket stämde, men den där sista lilla avgörande detaljen gjorde, när polisen kontrollerade saken med familjen, att tipset kunde avfärdas; det var inte han.

Störtfloden av tips och den oerhörda aktiviteten på sociala medier är en blandad välsignelse:

– De anhöriga befinner sig i en fruktansvärd situation. Varje tips som kommer in om en "säker" iakttagelse gör att hoppet tänds. De anhöriga hoppas naturligtvis, som alltid i en sådan här situation, att han ska hittas. Samtidigt vill vi att folk som gör iakttagelser lämnar in tips. Vi vill att de anhöriga ska få visshet, oavsett vad som än hänt.

Om och när det kommer in ett säkert tips kan frivilligorganisationen Missing People snabbt uppbåda väldiga skaror av frivilliga som med kraft och kunskap kan delta i sökandet, säger Anna Österberg:

– För vår del leds ärendet av vår organisation i Örebro län. Vi i Västmanland står till tjänst för att antingen backa upp Örebro län eller själva dra igång en insats den dag ett säkert tips kommer in.

Men följande faktum kvarstår – trots alla mer eller mindre "säkra" iakttagelser som gjorts och mer eller mindre kloka råd och upplysningar som givits i olika Facebook-grupper eller i andra forum:

22-årige Patrik Linfeldt reste med Mjölbytåget 8171 klockan 11.29 från Falun måndagen den 22 maj 2017.

Han skulle ha varit framme i Mjölby klockan 15.44 och där bytt tåg till Malmötåget med avgång från Mjölby en halvtimme senare och därefter skulle han ha varit framme i Malmö 18.54 samma kväll.

Men när tåg 8171 kom fram till Hallsberg klockan 14.45 på eftermiddagen steg Patrik Linfeldt av okänd anledning av tåget.

Sedan dess har ingen sett honom.

Fakta om försvinnandet:

Patrik Linfeldt är 22 år gammal. Han är 173 cm lång, väger cirka 55 kilo och var enligt uppgift klädd i en mörkblå kavajlikande jacka vid försvinnandet. Han bar blommiga skor och hade en blå mössa på huvudet.

Patrik Linfeldt är intresserad av slagverk och brukade ofta gå med lurar/hörsnäckor och lyssna på musik varvid han har för vana att trumma med fingrarna mot något. Han är hemmahörande i Malmö men studerade vid tillfället för försvinnandet vid Musikkonservatoriet i Falun.

När han steg av tåget hade han troligen med sig en fjällrävenryggsäck samt en svart eller grå väska med små hjul och utdragbart handtag.

Den som gjort iakttagelser som inte är akuta ombeds kontakta polisen på telefonnummer 11414. Är iakttagelsen akut "Jag ser honom just nu" – kontakta polisen på 112.

Iakttagelser som bara görs på Facebook-grupper och liknande forum, eller som enbart meddelas till massmedia, och som inte meddelas till polisen är inte till verklig nytta för de många som söker den försvunne, eller för den försvunnes anhöriga.

Även om det kan vara kö när man ringer telefon polisen på 11414 är det viktigt att polisen får reda på iakttagelsen som gjorts. Det är endast polisen som har den samlade bilden, de samlade kunskaperna och som kan värdera tipsen.