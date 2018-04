Ännu en Europaturné väntar The Hawkins i sommar: ”Kommer bli nedrans gemytlig”

I midsommar ska bandet ge sig ut på sin andra Europaturné i år. Men innan dess blir det spelningar även på festivaler i Sverige, först ut är Drenched in Beer-festivalen i Stockholm den 27:e april. Då uppträder bandet tillsammans med bland andra Imperical State Electric. Dagen efter är det dags för premiären av Västerås Rockfest, där The Hawkins delar scen med bland andra Lillasyster, Kill the Kong, Smash into Pieces och Amaranthe. Därefter blir det en spelning på Karlslundsfestivalen i Bollnäs. Men sedan väntar som sagt Europa på igen.

— Europaturnén i midsommar kommer bli nedrans gemytlig. Det blir vår första sväng i såväl Polen, Slovakien och Tjeckien och det känns kul att komma närmare målet att spela överallt.säger Johannes Carlsson, sångare och gitarrist i bandet.

The Hawkins avslutade nyligen en treveckors Europaturné tillsammans med Corroded. Fokus ligger dock fortfarande på utlandet, för att följa upp släppet av det debutalbumet "Ain't Rock n Roll" Gain/SONY som släpptes i höstas.

Är det några nya låtar på gång?

– Det är alltid nya låtar på g. Arbetet med nästa platta pågår parallellt, säger bandets manager Patrik Eklöf.

Så ser turnén för The Hawkins ut i juni:

20 juni: Wroclaw, Alive

21 juni: Krakow, Cemetery Club

22 juni: Banska Bystrica, Farhof

23 juni: Kosice, Collosseum

25 juni: Ostrava, Rock Hill Music Club

26 juni: Vysoke Myto, Barbar

27 juni: Gliwice, Concept Pub