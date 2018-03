VA-tvångsanslutningen i Köping är en ekonomisk ättestupa

Där prestigen går in, går förnuftet ut sägs det och det verkar stämma bra i Köpings kommun.

Den upplyste vet att ordet kommun betyder gemensam, vi har en gemensam verksamhet och delar solidariskt på kostnader. Den solidariteten är det tyvärr inte mycket med längre när det kommer till vissa utvalda. Det beror tydligen istället på i vilken del av Köping man bor i. Så tänk på det kära medborgare innan du flyttar till en annan del av Köping!

Det råder idag ingen som helst tvivel om att ett antal pensionärer och förmodligen även ett par barnfamiljer och vanliga medelålders inte kommer att kunna bo kvar i sina hem eller sommarstugor på grund av de vansinniga kostnader som den kommunal tvångsanslutningen av VA på Norr Mälarstrand kommer att innebära. Man kommer att bli tvingade att sälja sina stugor, i många fall även livsverk, stugor som från början varit sommarboende och som i liten skala har förvandlats till ett småskaligt och billigt året-runt-boende.

Med de tariffer och projektkostnader som fastställts av kommunen plus de tillkommande egna kostnaderna på tomt och hus så kommer samtliga fastigheter på Norr Mälarstrand att belastas med en kostnad på 260 000 till 500 000 kronor. I något fall till och med mer än så. En kostnad som dimper ner som en faktura att betala kontant, alternativ via ett kommunalt lån på 10 år, det plus den månatliga förbrukningstaxan gör att de drabbade fastighetsägarna får en tillkommande månadskostnad på cirka 3 000 till 4 500 kronor under tio år!

Det finns folk som bott och vistats här ute under hela sitt liv och har sitt allt här ute. Nu rycker man helt skoningslöst undan den tillvaron!

Hur många pensionärer kan ta denna ekonomiska belastning ovanpå den tuffa vardagsbudget man redan har? Ska en ekonomisk ättestupa ingå i en kommuns verksamhet och kunna påföras medborgare på detta sätt, det lirar fruktansvärt dåligt med orden demokrati och kommun!

Det här är inget annat än vansinne så hur kan samhället tillåta att något sådant får ske, folk mår fruktansvärt illa men kommunen är kallhamrad och verkar inte bry sig överhuvudtaget. Det finns folk som bott och vistats här ute under hela sitt liv och har sitt allt här ute. Nu rycker man helt skoningslöst undan den tillvaron! Alternativet blir en påtvingad försäljning till underpris då antalet spekulanter krymper i samma takt som medvetenheten om kommande VA avgifter ökar.

Hårda och överdriva ord? Osanning? Nej tyvärr inte, det är så här ”Svenssons” verklighet ser ut i en annan del av Köping. Det som är så oerhört beklämmande är att det finns andra bättre alternativ än kommunalt VA för både plånbok och för miljö, detta till en tredjedels kostnad och med dokumenterad effektivitet på rening men kommunen vill ens se åt det hållet.

Det är skrämmande, men läser man in sig på ämnet så inser man ganska snabbt hur galen denna tvångsanslutning är sett ur miljösynpunkt och att den allmänna kunskapen om naturens mycket goda förmåga att rena enskilda avlopps är fruktansvärt låg. Tyvärr så verkar det även gälla våra politiker och kommunala tjänstemän som så skamligt skapat denna bedrövliga skrivbordsprodukt. Slutsatsen kan annars inte bli annat än att kommunen medvetet trycker detta i halsen på oss fullt medvetna om vad dom gör.

Kommun på latin ”Communis” betyder gemensam. Vi känner oss inte gemensamma, vi känner oss totalt överkörda och oerhört besvikna.

En av 170