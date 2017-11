Skattesmitning – ett demokratiproblem

Svenskt Näringslivs VD Leif Östling har blåst den svenska välfärden på många miljoner genom skattesmitning. Det drabbar såklart den ensamstående mamman, flyktingen som behöver starta om på nytt utan ett öre på fickan och fattigpensionären mest. Men skattesmitandet för mångmiljardbelopp är inte bara ett problem för välfärden - det är ett demokratiproblem.

När skatt används omfördelade, det vill säga tas ut av den från den som har mest och ges till oss andra, så minskar glappet i ekonomisk makt. Men den som fötts in i eliten eller kommit sig upp i hierarkin vill inte dela på makten. För i vår värld är fortfarande en röst per krona en starkare princip än en röst per person.

Skatteparadis är inget annat än bunkrar där eliten gömmer sig från demokratin.

Skatteboost