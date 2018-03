Hur kan man vräka en glömsk åldring?

Att man som 80 plus kan bli vräkt från sin bostad i Köping är ett faktum, med hyror som kommit in för sent trots påminnelser och annat.

Om man har alltid skött inbetalningar tidigare och sedan ser ett mönster att helt plötsligt kommer inbetalningarna in för sent, man har ett personnummer på åldringen och ser att personen i fråga är kommen till åren, om man då tar kontakt med socialtjänsten borde man göra en bättre utredning på vad som hänt.

Om inte personen i fråga är hemma någon gång och man tittar i brevlådan, ser att det ligger post, måste man – i min värld – kanske kontrollera om vederbörande inte ligger i sin lägenhet avliden.

Nej, då är det bättre att man kontaktar Kronofogden, byter lås och avhysningen är ett faktum. Kronofogden är inkopplad och har också tömt lägenheten, socialtjänsten är inkopplad.

Frågan till socialtjänsten var citat: "Vad händer nu med åldringen?" "Vi kan inget göra här på socialtjänsten! Kanske att vi/någon kan hjälpa till med ett vandrarhem." Alltså på riktigt? Vad är det för samhälle vi lever i?

Åldringen är ingen brottsling, är till åren och börjar bli glömsk. Har inte haft partyn, är ej heller volymstörande. Har betalat skatt i kommunen i 60 år. Skäms Köpings kommun.

Socialtjänsten, Kronofogden, och det bostadsbolaget han bott i – allt är sekretessbelagt. Är man anhörig så har man ingen som helst chans att ställa allt till rätta, man är inte det minsta tillmötesgående i någon myndighet eller instans. Man kan bara sitta och titta på, låta det ske och få panik.

Tips till er som har anhöriga som befinner sig på ålderns kant: Skriv en framtids fullmakt, så ni kan hjälpa anhöriga som hamnar i knipa.

panikslagen anhörig