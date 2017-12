Det finns gott om ålar

Yrkesfiskeorganisationerna och länsstyrelserna har planterat ut ål i Södra Sverige sedan 1950-talet, för att förstärka tillgången, med mycket gott resultat.

Regeringen har stoppat ekonomiska medel för utplantering av glasål i Mälaren och hela Ostkusten. Ålen fasas alltså medvetet ut som bevarandevärd art.

Med dagens mycket hårda restriktioner för att få fiska ål med minimimått på ålen, 70 centimeter, är fisket absolut inget hot mot ålen.

Norge satsar på glesbygden, med ett enormt fiske och vattenbruk, startade även upp ålfiske 2017 som ska utökas. Efter Brexit kan Storbritannien fiska ål utan påverkan av EU.

I Sverige avrustas glesbygden. Det mesta av svenskt fiske fasas ut och vattenbruk är nästan obefintligt. En av våra största och viktigaste resurser har effektivt fasats ut. Norges väg borde även Sverige ha valt.

Skarven som är en invasiv fågel, hämtad från Asien, dessutom fredad av EU:s fågeldirektiv, har i 30 års tid fördärvat stora delar av fiskbeståndet runt Sveriges kust och insjöar, även ålbeståndet, Det är i dag bevisat av forskare.

Naturvårdsverket hävdar att skarven inte gör någon skada på fiskbestånden utan bara är ett nytt inslag i svensk natur.

Vår gröna vattenkraft har tuggat i sig ål i 100 år, men är skyddad av vattendomar som gör att de kan fortsätta tugga ål helt lagligt. Dessa genererar också skattemedel åt regeringen!

Vattenkraftsindustrin kan om den vill göra förbifarter för att gynna fiskbestånden/ålen, men är inte tvingade till detta.

1984-2014 har skarven häckat i centrala delen av Mälaren. Från 2014 ökar beståndet av abborre och siklöja för varje år, svåra skador på uppväxande skarvskadad gös har upphört. Tidigare var 90 procent av all ål skarvskadad, idag endast några få. Turbinskadad ål är oförändrat i antal. De har varit en dramatisk ökning av ål i av alla storlekar 1917, vilket är ett naturligt när skarven inte längre konsumerar 450 ton fisk per år i Mälaren. Allt övrigt fiske i Mälaren är ungefär 400 ton per år.

Svensk media undviker konsekvent att berätta sanningen utan följer strikt WWF och MSC-uttalanden, att endast fisket är skyldigt. De menar att stoppar man fisket av ål, som utgör 5-7 procent av Sveriges åldödlighet, och låter kraftverken och skarven fortsätta tugga i sig 90 procent av ålen kommer Europas ålbestånd att öka. Logiken går inte ihop.

Ska ålen bevaras måste skarvbestånden minskas, alla vattenkraftföretag måste ta sitt ansvar, och fisket måste fortsatt vara reglerat. Givetvis behövs samma åtgärder i hela Europa. Görs det har vi troligen ett starkt ålbestånd inom tio år, alla fiskbestånd svarar snabbt på rätt åtgärder.

Vakna upp svensk media och politiker, berätta sanningen.

Per Vidlund

Yrkesfiskare/ålfiskare, Ängsö fisk

