Vimmel och recension – så var Pugh Rogefeldts oväntade spelning i Sala: "Livet efter detta"

Bra låtar har en tendens att aldrig bli gamla. Bra musiker likaså.

När en förkyld Pugh Rogefeldt dammar av låtar som "Här kommer natten" och "Små lätta moln", båda släppta 1969, 49 år senare, på Folkets Park, inför befintliga och "soon to be" – hävdar Pugh – PRO-medlemmar, är det inte mycket som talar för att det ska kännas fräscht.

Just ovan nämnda låtar har dock en förmåga att tidlöst etsa sig fast som konstanter i svensk musikhistoria. Inte bara på ett nostalgiskt vis. Det finns något modernt över dem. De är fortfarande relevanta, och framför allt unika.

Samma sak gäller Pugh, och det krävs en alldeles viss typ av 71-åring för att lyckas med det.

Det krävs en person som under en tid när rockmusiken kort och gott skulle sjungas på engelska sjöng den på svenska, en person som tillbringade sitt 60-tal i feminina kläder för att "få tantmentaliteten att rodna av ilska". Det krävs en person som turnerar med PRO och i förbifarten skämtar om döden i sina mellansnack.

Pugh gör inte sitt livs spelning under onsdagskvällen. Förkylningen gör det svårt för honom att ta de höga toner som kännetecknar flera av hans låtar. Men helheten lämnar en varm känsla i kroppen. "Hog farm" får stolarna att vibrera i Folkets Park och de nya låtar Pugh bjuder på med sin trio håller en hög nivå.

Det gör även Pugh. Inte för att jag tror att någon annans åsikt bekommer honom.

