Våldsam indierock på Nellys i helgen

Det var i juli som The Violence släppte sitt andra album ”Did I Tell You My Secret”.

Men låt dig inte avskräckas av gruppens våldsamma namn. The Violence handlar mycket om kärlek, eller som Bbl/AT skrev den 29 juli förra året: "Den popinspirerade indierockgruppen spelar dock långt ifrån lika våldsammusik som bandnamnet kan ge sken av. Faktum är att några av spåren på det nya albumet kan ge upphov till dansglädje."

Gruppen bildades för fyra år sedan och består av Robin Löwstedt, sång och gitarr, Andreas Lundström, elgitarr, Jakob Aronson, bas och Daniel Åslund, trummor.

Den 25 mars spelar gruppen på Nellys bar i Kungsör. Entrén är gratis men det gäller att vara ute tidigt – alla bord är redan bokade. Spelningen är utannonserad till 22.00.